З одним головним членом є речення:a)на незабудці бринів рудий джмелик б)в'їжджає в ??теп червоне літо на незагнузданім коні в)з-поміж хмар переблискує місяць г)дерева в лісі нагинало до самої землі
Українська мова
З одним головним членом є речення:a)на незабудці бринів рудий джмелик б)в'їжджає в ??теп червоне літо на незагнузданім коні в)з-поміж хмар переблискує місяць г)дерева в лісі нагинало до самої землі
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) Дерева в лісі нагинало до самої землі
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