З одним головним членом є речення:a)на незабудці бринів рудий джмелик б)в'їжджає в ??теп червоне літо на незагнузданім коні в)з-поміж хмар переблискує місяць г)дерева в лісі нагинало до самої землі

Українська мова

З одним головним членом є речення:a)на незабудці бринів рудий джмелик б)в'їжджає в ??теп червоне літо на незагнузданім коні в)з-поміж хмар переблискує місяць г)дерева в лісі нагинало до самої землі

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