Русский язык 3 класс проект о слове помогите. Со словом мокрый. 1 лексическое знач??ние слова 2 однокоренные слова 3 синонимы антонимы фразеологизм 4 сочетаемость слова 5 пословица загадка 6 предложения

Русский язык
Русский язык 3 класс проект о слове помогите. Со словом мокрый. 1 лексическое знач??ние слова 2 однокоренные слова 3 синонимы антонимы фразеологизм 4 сочетаемость слова 5 пословица загадка 6 предложения
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой ответ таков однокоренные слова
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