СООБЩЕНИЕ НА ТЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕМЯН В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

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Человек широко использует плоды и семена в хозяйственной деятельности. Семена и плоды в земледелии-основной посевной материал. Человек употребляет в пищу или кормит домашних животных плодами плодово-ягодных (например, яблони, груши, вишни, сливы, винограда, цитрусовых), и овощных (например, арбузов, дынь, огурцов, помидоров) культур. Из семян зерновых и бобовых культур (ячменя, пшеницы, ржи, риса, овса, фасоли, гороха, сои, нута) производят разнообразные крупы. Из семян некоторых эфиромасличных растений (подсолнечника, льна, рыжика, арахиса, сои, кукурузы, льна, конопли, клещевины, рапса, горчицы, хлопчатника, некоторых пальм) получают масла, используемые в пищу или технические масла. Некоторые семена растений используют как пряности (перец, корица, гвоздика, кардамон, мускатный орех, ваниль). Плоды и семена лечебных растений используют для лечения различных заболеваний человека и домашних животных(плоды: малины, ежевики, калины семена: льна, моркови, петрушки, кориандра, тыквы, кабачка). Также плоды и семена используют для приготовления различных кустарных поделок, от примитивной посуды до бус, ожерелий и пуговиц.