Скажите пожалуйста информация о трелистнике

Окружающий мир
Скажите пожалуйста информация о трелистнике
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Гость:
Символ Ирландии и зарегистрированная торговая марка Республики Ирландия, представляет собой графическое изображение трехпластинчатого листа белого клевера
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