Краткий рассказ о жизни Гринева до начала Пугачевского воcстания.

Гость: Гость:

У Гринева было счастливое детство... Маменька пекла вкусные пироги, Савельич учил начальной грамоте и заботился о нем. Требовательным был отец, отставной военный. А гувернер Бопре "не докучал моралью строгой" и позволял воспитаннику делать змея из географической карты. Пришло время и отец решил отправить сына на военную службу. Так Петруша Гринев попал в Белогорскую крепость. По дороге он успел проиграть часть своих денег в карты, обидеть старого слугу Савельича и извиниться перед ним. Познакомился с "вожатым", которому подарил тулупчик за указанную дорогу к жилью. В Белогорской крепости подружился , а потом поссорился с Алексеем Швабриным за то, что последний начал клеветать на Машу Миронову- девушку, в которую влюбился. Потом чуть не состоялась дуэль, которую предотвратил Савельич. Жизнь шла своим чередом до тех пор пока бунтовщик Емельян Пугачев не вошел в Белогорскую крепость.