Предложения из сказок со словами вчера здесь теперь завтра пожалуйста помогите

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Предложения из сказок со словами вчера здесь теперь завтра пожалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петушок кричит опять; Кличет царь другую рать; Сына он теперь меньшого Шлёт на выручку большого. (Сказка о золотом петушке) Говорит старик своей старухе: „Здравствуй, барыня сударыня дворянка!Чай, теперь твоя душенька довольна.“ (Сказка о рыбаке и рыбке)Сын на ножки поднялся, В дно головкой уперся, Понатужился немножко: "Как бы здесь на двор окошко Нам проделать?" - молвил он, Вышиб дно и вышел вон. Мать и сын теперь на воле; Видят холм в широком поле; Море синее кругом, Дуб зеленый над холмом.  "Чем вы, гости, торг ведете И куда теперь плывете?" (Сказка о царе Салтане) Ты к нему теперь ступай, Не печалься же, прощай”. (Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях) Я вчера не заметил дороги обратно к домику – боялся время потерять. Зачем собрались они ночью здесь, в одинокой лесной избушке? Сколько раз видел все это Петя Зубов и только теперь понял, почему так боятся люди не успеть, опоздать, отстать. сли ребята, которых мы превратили в стариков, разыщут завтра друг друга, придут ровно в двенадцать часов ночи сюда к нам и повернут стрелку ходиков на семьдесят семь кругов обратно, то дети снова станут детьми, а мы погибнем. (Сказка о потерянном времени)

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