То является причиной возникновения различных природных явлений на Земле

Окружающий мир
То является причиной возникновения различных природных явлений на Земле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Геологических :  (грунтовые воды, карстовые провалы, обвалы, оползни,  размывы береговых линий, разрушение горных пород, сели, смывы склонов) . Геофизических -землетрясения, извержения вулканов, разжижение грунтов, тектонические аэрозоли). Гидрологических: (тайфуны, цунами, ледоставы и ледоходы). Метеорологических (атмосферные конвективные явления, атмосферные оптические явления,  атмосферные электрические явления,  гололёды, грады,  засухи, ливни, метели, морозы, пыльные бури, смерчи, туманы, ураганы, циклоны).
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