1)Напишите краткую характеристику Египта,Междуречия,Индии и Китая. 2)Дайте определения историческим терминам- зикорат,клинопись,шумеры 3)назовите царя который записал законы своего государства.На чем они были записаны?О чем о...

Гость: Гость:

1. Все эти страны в свое время (когда-то очень давно) были "сверхдержавами" по современным меркам, большими империями. 2. Во всех этих странах религией был монотеизм, то есть многобожие. 3. Может кто-то подскажет про Великий Шелковый путь, точно не помню. 4. Возможно, что во всех этих странах, у каждой в свое время и в своей форме, возникла письменность. 5. Все страны имеют выход к морю. 6. Все страны являются древними цивилизациями.