1)Напишите краткую характеристику Египта,Междуречия,Индии и Китая. 2)Дайте определения историческим терминам- зикорат,клинопись,шумеры 3)назовите царя который записал законы своего государства.На чем они были записаны?О чем о...
История
1)Напишите краткую характеристику Египта,Междуречия,Индии и Китая. 2)Дайте определения историческим терминам- зикорат,клинопись,шумеры 3)назовите царя который записал законы своего государства.На чем они были записаны?О чем они были?Для чего они были? Дам 22 бала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Все эти страны в свое время (когда-то очень давно) были "сверхдержавами" по современным меркам, большими империями. 2. Во всех этих странах религией был монотеизм, то есть многобожие. 3. Может кто-то подскажет про Великий Шелковый путь, точно не помню. 4. Возможно, что во всех этих странах, у каждой в свое время и в своей форме, возникла письменность. 5. Все страны имеют выход к морю. 6. Все страны являются древними цивилизациями.
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