Средняя температурам воздуха в Шеки зимой равна - 5 а летом 28 градусов цельсия. Выр??зите эти температуры в градусах по Кельвину.

Физика

Средняя температурам воздуха в Шеки зимой равна - 5 а летом 28 градусов цельсия. Выр??зите эти температуры в градусах по Кельвину.

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