Средняя температурам воздуха в Шеки зимой равна - 5 а летом 28 градусов цельсия. Выр??зите эти температуры в градусах по Кельвину.

Физика
Средняя температурам воздуха в Шеки зимой равна - 5 а летом 28 градусов цельсия. Выр??зите эти температуры в градусах по Кельвину.
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Гость:
Надо прибавить 273,15 в градусам цельсия и получится градусы Кельвина
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