Две команды лыжников вышли из двух поселков навстречу друг другу.первая команда до встречи прошла 18км350м,а вторая на 3км200м больше первой.на каком расстояние находятся поселки,из которых вышли лыжники?

Математика
Две команды лыжников вышли из двух поселков навстречу друг другу.первая команда до встречи прошла 18км350м,а вторая на 3км200м больше первой.на каком расстояние находятся поселки,из которых вышли лыжники?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 км 350 м = 18350 м 3 км 200 м = 3200 м. 18350 + (18350+3200) = 18350+21550 = 39900 (м) 39 900 м = 39 км 900 м! Ответ: на расстоянии 39 км 900 м находятся посёлки, из которых вышли лыжники.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите решить : 7-8х=-15-4х
Ответить
Русский язык
Прочитай текст выпиши имена существительные во множественном числе определи пад??ж . Мы с дождями все не перестаем оплакивать минувшее лето . Все в...
Ответить
Математика
В 1 упаковке - 125 пакетиков чая , за неделю семья тратит 84 пакетиков чая , какое наименьшее кол-во упаковок чая нужно купить семье на 15 недель. ...
Ответить
Математика
первую часть пути турист проехал на автобусе со скоростью 60 километров в час втор??ю часть пути прошел пешком со скоростью 4 километров в час Каки...
Ответить
Русский язык
Задание : какие чередования согласных в корне вы знаете ? Приведи примеры
Ответить