Две команды лыжников вышли из двух поселков навстречу друг другу.первая команда до встречи прошла 18км350м,а вторая на 3км200м больше первой.на каком расстояние находятся поселки,из которых вышли лыжники?
Математика
Две команды лыжников вышли из двух поселков навстречу друг другу.первая команда до встречи прошла 18км350м,а вторая на 3км200м больше первой.на каком расстояние находятся поселки,из которых вышли лыжники?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 км 350 м = 18350 м 3 км 200 м = 3200 м. 18350 + (18350+3200) = 18350+21550 = 39900 (м) 39 900 м = 39 км 900 м! Ответ: на расстоянии 39 км 900 м находятся посёлки, из которых вышли лыжники.
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