Две команды лыжников вышли из двух поселков навстречу друг другу.первая команда до встречи прошла 18км350м,а вторая на 3км200м больше первой.на каком расстояние находятся поселки,из которых вышли лыжники?

Гость: Гость:

18 км 350 м = 18350 м 3 км 200 м = 3200 м. 18350 + (18350+3200) = 18350+21550 = 39900 (м) 39 900 м = 39 км 900 м! Ответ: на расстоянии 39 км 900 м находятся посёлки, из которых вышли лыжники.