Друзья, помогите, пожалуйста! Вопрос такой-Жизненный цикл развития ящерицы. 4 клас??.Заранее спасибо!
Биология
Друзья, помогите, пожалуйста! Вопрос такой-Жизненный цикл развития ящерицы. 4 клас??.Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как и большинство рептилий, ящерицы размножаются с наступлением теплого времени года. Оплодотворение внутреннее. Большинство из них откладывает яйца, но есть некоторые виды, которым свойственно яйцеживорождение. При таком способе размножения, развитие и созревание яиц происходит внутри матери. На наличие данной особенности, размер кладки, дальнейшее развитие ящерицы во многом влияют условия обитания ящериц.Среди пресмыкающихся, к которым относятся ящерицы, встречается еще один тип воспроизводства потомства – живорождение, когда развитие зародыша происходит в материнском организме, но это отличительная черта морских змей. Размеры животного также важны, так мелкие виды могут откладывать не больше трех яиц, средние около десятка, крупные – несколько десятков. При этом яйца разных видов могут отличаться как по размеру, форме, так и по структуре. У яиц безногих ящериц оболочка твердая, у других видов напротив мягкая, что позволяет ей растягиваться в период роста. Но такие яйца, менее защищенные и чувствительны к внешним факторам, например, они могут повредиться, пересохнуть.Размножение и развитие ящериц, откладывающих яйца, во многом схоже. Зародыши в яйцах развиваются в продолжение двух месяцев. Обычно кладка осуществляется в глубокой ямке, реже между камнями, что позволяет обеспечить будущим детенышам первоначальную защиту от хищников. В большинстве случаев это оказывается единственной заботой матери о потомстве. Исключение составляют сцинки, веретеницы. У них каждый детеныш находится под охраной матери. Она не только охраняет их, но и уступая им пищу, продолжает первое время присматривать за потомством.На завершающей стадии, перед вылуплением у молодых ящериц для прорезания яичной скорлупы во рту образуются специальные бугорки, яйцевые зубы. Используя их, им удается выбираться наружу. Дальнейшее развитие ящерицы, поскольку потомство оставлено матерью на произвол судьбы, уже с первых дней жизни зависит от умения самостоятельно находить пищу, ящерицы питаются мелкими насекомыми, защищаться от врагов используя бегство, умение притворяться неподвижными. Длина ящериц при рождении составляет 4-5 см, дальнейший рост ящериц происходит в течение всей жизни. Отдельные виды ящериц могут достигать внушительных размеров, но встречаются и совсем крохотные. Половая зрелость наступает на втором, третьем году жизни, когда животные достигают в длину десять сантиметров. В природных условиях ящерицы живут до двадцати лет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Две команды лыжников вышли из двух поселков навстречу друг другу.первая команда до встречи прошла 18км350м,а вторая на 3км200м больше первой.на как...
Русский язык
Прочитай текст выпиши имена существительные во множественном числе определи пад??ж . Мы с дождями все не перестаем оплакивать минувшее лето . Все в...
Математика
В 1 упаковке - 125 пакетиков чая , за неделю семья тратит 84 пакетиков чая , какое наименьшее кол-во упаковок чая нужно купить семье на 15 недель. ...