Друзья, помогите, пожалуйста! Вопрос такой-Жизненный цикл развития ящерицы. 4 клас??.Заранее спасибо!

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Как и большинство рептилий, ящерицы размножаются с наступлением теплого времени года. Оплодотворение внутреннее. Большинство из них откладывает яйца, но есть некоторые виды, которым свойственно яйцеживорождение. При таком способе размножения, развитие и созревание яиц происходит внутри матери. На наличие данной особенности, размер кладки, дальнейшее развитие ящерицы во многом влияют условия обитания ящериц.Среди пресмыкающихся, к которым относятся ящерицы, встречается еще один тип воспроизводства потомства – живорождение, когда развитие зародыша происходит в материнском организме, но это отличительная черта морских змей. Размеры животного также важны, так мелкие виды могут откладывать не больше трех яиц, средние около десятка, крупные – несколько десятков. При этом яйца разных видов могут отличаться как по размеру, форме, так и по структуре. У яиц безногих ящериц оболочка твердая, у других видов напротив мягкая, что позволяет ей растягиваться в период роста. Но такие яйца, менее защищенные и чувствительны к внешним факторам, например, они могут повредиться, пересохнуть.Размножение и развитие ящериц, откладывающих яйца, во многом схоже. Зародыши в яйцах развиваются в продолжение двух месяцев. Обычно кладка осуществляется в глубокой ямке, реже между камнями, что позволяет обеспечить будущим детенышам первоначальную защиту от хищников. В большинстве случаев это оказывается единственной заботой матери о потомстве. Исключение составляют сцинки, веретеницы. У них каждый детеныш находится под охраной матери. Она не только охраняет их, но и уступая им пищу, продолжает первое время присматривать за потомством.На завершающей стадии, перед вылуплением у молодых ящериц для прорезания яичной скорлупы во рту образуются специальные бугорки, яйцевые зубы. Используя их, им удается выбираться наружу. Дальнейшее развитие ящерицы, поскольку потомство оставлено матерью на произвол судьбы, уже с первых дней жизни зависит от умения самостоятельно находить пищу, ящерицы питаются мелкими насекомыми, защищаться от врагов используя бегство, умение притворяться неподвижными. Длина ящериц при рождении составляет 4-5 см, дальнейший рост ящериц происходит в течение всей жизни. Отдельные виды ящериц могут достигать внушительных размеров, но встречаются и совсем крохотные. Половая зрелость наступает на втором, третьем году жизни, когда животные достигают в длину десять сантиметров. В природных условиях ящерицы живут до двадцати лет.