Решить уравнение методом подстановки 2х-2у=1 у-х=-1 СРООООЧНО
Математика
Решить уравнение методом подстановки 2х-2у=1 у-х=-1 СРООООЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=x-1 2x-2(x-1)=1 2x-2x+2=1 0=-1 неверное числовое равенство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Средняя температурам воздуха в Шеки зимой равна - 5 а летом 28 градусов цельсия. Выр??зите эти температуры в градусах по Кельвину.
Математика
. На приобретение учебников по истории, биологии и географии школа затратила 32 400 р. За учебники пох истории заплатили 28% этой суммы, а за учебн...