Решить уравнение методом подстановки 2х-2у=1 у-х=-1 СРООООЧНО

Математика
Решить уравнение методом подстановки 2х-2у=1 у-х=-1 СРООООЧНО
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=x-1 2x-2(x-1)=1 2x-2x+2=1 0=-1 неверное числовое равенство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Как называется молекула C2OH8
Ответить
Физика
Средняя температурам воздуха в Шеки зимой равна - 5 а летом 28 градусов цельсия. Выр??зите эти температуры в градусах по Кельвину.
Ответить
Математика
. На приобретение учебников по истории, биологии и географии школа затратила 32 400 р. За учебники пох истории заплатили 28% этой суммы, а за учебн...
Ответить
Українська мова
Про що свідчить наявність в українській мові іншомовних слів?
Ответить
Алгебра
Упростите выражение 2а - (3b - a) + (3b - 2a)
Ответить