Как называется молекула C2OH8
Физика
Как называется молекула C2OH8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нафтали́н — С10Н8 твердое кристаллическое вещество с характерным запахом. В воде не растворяется, но хорошо растворим в бензоле, эфире, спирте и хлороформе.
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