Назовите самое гипоаллергенное волокно животного происхождения и страну,считающуюся родиной этого волокна

Технология
Назовите самое гипоаллергенное волокно животного происхождения и страну,считающуюся родиной этого волокна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 шерсть и ворс 2 шелк овечья шерсть родина гималаи кашемир  производители австралия и новая зеландия  тутовый шелкопряд родиной является китай
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