Русс найди падежи и склонения упражнение 145

Русский язык
Русс найди падежи и склонения упражнение 145
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Посадил дед(2 скл,И.п.)  репку(1 скл,В.п.). 2. Давным-давно в городке(2 скл,П.п.) на берегу(2 скл,П.п.)  Средиземного моря(2 скл,Р.п.)  жил Джузеппе(несклоняемое). Однажды ему попалось под руку(1 скл, В.п.) полено(2 скл,И.п.). 3. Девочка(1 скл,И.п.) взяла самую большую ложку(1 скл,В.п.).
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