Реферат про торф 4 класс

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Реферат про торф 4 класс
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Торф (устар. турф[1]) — горючее полезное ископаемое. Образовано скоплением остатков мхов, подвергшихся неполному разложению в условиях болот. Для болота характерно отложение на поверхности почвы неполно разложившегося органического вещества, превращающегося в дальнейшем в торф. Содержит 50—60 % углерода. Теплота сгорания (максимальная) — 24 МДж/кг. Используется комплексно как топливо, удобрение, теплоизоляционный материал и в других целях. Торф также является важным газоносным материалом. По разным оценкам, в мире от 250 до 500 млрд тонн торфа
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