Плиззз,помогиет номер 3,4,5

Математика
Плиззз,помогиет номер 3,4,5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№3 а) (5*2*20) : (100*3) = 2/3 б) (5*2*12) : (12*3*5) = 2/3 в) (2,56*2) : 2 = 2,56 г) (7*35*13*43) : (13*43*7*35) = 1 д) (125*3*6*8) : (1000*25*9) = 2/25 = 0,08 е) (7*17*4*19) : (4*76*7*34) = 1/8 №4 а) 2/3 Обратная ей: 3/2 = 1(1/2) И она неправильная Обе равноудалены от 1, только к одной потребуется прибавлять 1/3, а из другой 1/3 вычитать б) 6/9 Обратная ей: 10/6 = 1(4/6) Далее ответ тот же, что и в а), только число, которое следует прибавить или отнять не 1/3, а 4/6 в) Ответ вытекает из а) и б) №5 а) (8*2) : 3 = 19/3 = 6(1/3) 3 : (8*2) = 3/19 б) (13*3) : (6*10) = 13/20 (6*10) : (13*3) = 20/13 = 1(7/13) в) (24*12) : 10 = 144/5 = 28(4/5) 10 : (24*12) = 5/144 г) (2*53) : (11*13) = 106/143 143/106 = 1(37/106)
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