Раздели текст на предложение. Озаглавь его. Возле старого пня выросли два грибка заметила белочка грибки она подбежала к ним взяла один гриб в зубки и понесла в свое дупло повесила грибок на сучок и снова спустилась за вторым г...

Русский язык
Раздели текст на предложение. Озаглавь его. Возле старого пня выросли два грибка заметила белочка грибки она подбежала к ним взяла один гриб в зубки и понесла в свое дупло повесила грибок на сучок и снова спустилась за вторым грибком.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белка и грибы возле старого пня выросли два грибка. заметила белочка грибки она подбежала к ним взяла один гриб в зубки ипонесла в свое дупло. повесила грибок на сучок и снова спустилась за вторым грибком.
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