Раздели текст на предложение. Озаглавь его. Возле старого пня выросли два грибка заметила белочка грибки она подбежала к ним взяла один гриб в зубки и понесла в свое дупло повесила грибок на сучок и снова спустилась за вторым г...

Русский язык

Раздели текст на предложение. Озаглавь его. Возле старого пня выросли два грибка заметила белочка грибки она подбежала к ним взяла один гриб в зубки и понесла в свое дупло повесила грибок на сучок и снова спустилась за вторым грибком.

Автор: Гость