Найти функцию, обратную функции у=2/х+2. указать ооф и множество значений. является ??и эта функция ограниченной?

Гость: Гость:

f(x)=2/х+2 Обратная - f(x)=2/x-2 О.опред. (- ∞,-4);(0.∞) О.знач. (- ∞,0);(0,∞) Ограниченная График и таблица во вложении. Насчет обл. опред. и знач. я не уверена - не очень разбираюсь, извините