Найти функцию, обратную функции у=2/х+2. указать ооф и множество значений. является ??и эта функция ограниченной?
Алгебра
Найти функцию, обратную функции у=2/х+2. указать ооф и множество значений. является ??и эта функция ограниченной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
f(x)=2/х+2 Обратная - f(x)=2/x-2 О.опред. (- ∞,-4);(0.∞) О.знач. (- ∞,0);(0,∞) Ограниченная График и таблица во вложении. Насчет обл. опред. и знач. я не уверена - не очень разбираюсь, извините
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