По этимологическому и словарю иностранных слов опредилить происхождение слов: остро

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По этимологическому и словарю иностранных слов опредилить происхождение слов: остро
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Остров - производное от общеславянского слова "osrovati", значение "обмывать, обтекать". Рябой - общеславянское слово, того же корня, что литовское слово "raibas" со значением "пёстрый". Штурм - заимствование из немецкого языка, значение "набат; шторм; буря". Мармелад - заимствование из французского языка, где это слово означает "варенье из айвы" и восходит к португальскому "marmelo" - "айва". Свеча - общеславянское. Производное от той же основы, что и "свет". Грустный - общеславянское. Производное от той же основы, что и "грудити" - "грызть, мучить". Память - общеславянское, производное от той же основы, что и "мнить". Браслет - заимствование из французского, где "bras" - "рука". Буквально - "украшение на руке". Абажур - заимствование из французского. Образовано путём сложения глагола со значением "ослаблять" со словом "свет". Гребень - общеславянское, исходное "гребы" - от "гребти" (чесать).
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