Помогите пожалуйста, важноооо очень

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X-1=xsqrt(2) возводим обе части в квадрат: x^2-2x+1=2x^2 x^2+2x-1=0 D=8 x1=(-2+2(sqrt(2))/2=-1+sqrt(2) x2=-1-sqrt(2) делаем проверку на верочку: подставляем x1 получаем -2+sqrt(2)=-sqrt(2)+4 - не подходит подставляем x2=-2-sqrt(2)=-sqrt(2)-2 подходит Ответ: -1-sqrt(2) P.S. где sqrt - это квадратный корень из числа.