Помогите пожалуйста, важноооо очень
Алгебра
Помогите пожалуйста, важноооо очень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-1=xsqrt(2) возводим обе части в квадрат: x^2-2x+1=2x^2 x^2+2x-1=0 D=8 x1=(-2+2(sqrt(2))/2=-1+sqrt(2) x2=-1-sqrt(2) делаем проверку на верочку: подставляем x1 получаем -2+sqrt(2)=-sqrt(2)+4 - не подходит подставляем x2=-2-sqrt(2)=-sqrt(2)-2 подходит Ответ: -1-sqrt(2) P.S. где sqrt - это квадратный корень из числа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Найти функцию, обратную функции у=2/х+2. указать ооф и множество значений. является ??и эта функция ограниченной?
Русский язык
Раздели текст на предложение. Озаглавь его. Возле старого пня выросли два грибка заметила белочка грибки она подбежала к ним взяла один гриб в зубк...
Английский язык