1 развернуть завернуть 2 раскрыть закрыть 3 раздумать задумать 4 рассмеяться засмеяться составьте предложения с каждой парой слов пожалуйста помогите

Гость: Гость:

1. Развернуть старый ковер. Завернуть за угол. 2. Раскрыть страшную тайну. Закрыть дверь на ключ. 3. Раздумывать длительное время. Задумать что-то нечистое. 4. Прочитав записку я рассмеялся. Попробуй не засмеяться.