Сколько бит содержит слово информатика
Информатика
Сколько бит содержит слово информатика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 буква = 8 бит. в слове информатика 88 бит.
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