Помогите решить (2x+5) во второй степени + (5x-3) во второй степени =75+2x
Алгебра
Помогите решить (2x+5) во второй степени + (5x-3) во второй степени =75+2x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2х+5)^2+(5х-3)^2=75+2х 4х^2+20х+25+25х^2-30х++9=75+2х 4х^2+20х+25+25х^2-30х+ +9-75-2х=0 29х^2-12х-41=0 D=b^2-4ac=(-12)^2-4*29* *(-41)=144+4756=4900, 70 X=12-70/58=-1 X=12+70/58=82/58=41/29
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
1 Кончается лето .2 Всё ярче костре листопада. 3 Берёзы и клёны осень покрасила в жёлтый цвет а листья осинок разрумянила. Из предложения 1-3 выпиш...