1.there's no/any need to be do upset. 2.can we have few/some popcorn while watching the film? 3.there was no/any fresh water in the bottle, only fizzy drinks. помогите пожалуйста очень надо

Английский язык

1.there's no/any need to be do upset. 2.can we have few/some popcorn while watching the film? 3.there was no/any fresh water in the bottle, only fizzy drinks. помогите пожалуйста очень надо

Автор: Гость