1.there's no/any need to be do upset. 2.can we have few/some popcorn while watching the film? 3.there was no/any fresh water in the bottle, only fizzy drinks. помогите пожалуйста очень надо
Английский язык
1.there's no/any need to be do upset. 2.can we have few/some popcorn while watching the film? 3.there was no/any fresh water in the bottle, only fizzy drinks. помогите пожалуйста очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) no . 2) some . 3) no .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Вещество формула которого K2SO3, NaY, (NH3)2S, Na3PO4,NaBч,FeCO3 является с??лью: а) сильное основание и сильная кислота ...
Математика
Помогите .. 8* корень з 3/2 /7 ( 8 помножити на корень з 3 поділити на 2 поділити на 7 ) "8 п??множити на корень з 3 поділити на 2" - чисельник ,...
Математика