Найдите значение выражения (19/8+11/12) : 5/48
Алгебра
Найдите значение выражения (19/8+11/12) : 5/48
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 19/8+11/12=57/24+22/24=79/24 2) 79/24:5/48=158/5
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