Каков ответ выражения "6дес 7ед минус 4дес? а 63 б67 в27

Математика
Каков ответ выражения "6дес 7ед минус 4дес? а 63 б67 в27
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Гость:
67-40 =27 ( 2 дес 7 еден )
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