Определять как измениться электроотрицательность в периоде, в группе (срочно)

Гость: Гость:

Электроотрицательность - способность перетягивать на себя электронную плотность обобщенных электронных - тем выще, чем меньше размер электронных орбиталей атома, т. е. , чем ближе его ядро находится к другому атому в молекуле. Таким образом, электроотрицательность в пределах периода РАСТЁТ слева направо, в пределах группы ПАДАЕТ сверху вниз. Самый электроотрицательный элемент - фтор