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Ребята пришли к морю. К морю - дополнение?
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Ребята пришли к морю. К морю - дополнение?
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Гость:
Обстоятельство места не дополнение
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