Допоможіть!! 1. Денатурація білків — це реакція руйнування структури: а) первинн??ї; б) вторинної; в) вторинної та третинної.
Биология
Допоможіть!! 1. Денатурація білків — це реакція руйнування структури: а) первинн??ї; б) вторинної; в) вторинної та третинної.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сам сам сам сама сама сама
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