Выручайте братцы очень буду благодарен, не успеваю (

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Выручайте братцы очень буду благодарен, не успеваю (
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15-А 16-Д 17-Е 18-С 19- 20- 21-В 22- 23-А 24-С
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