В каком объеме этилового спирта нужно растворить 20 г воды, чтоб получить 20% раство?? (изменением объема при растворении пренебречь)?
Химия
В каком объеме этилового спирта нужно растворить 20 г воды, чтоб получить 20% раство?? (изменением объема при растворении пренебречь)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(C2H5OH) = x г 0,2 = х/(20 г + х г) х= 5 г ρ(С2Н5ОН)=0,7893 г/мл V(C2H5OH) = 5 г/0,7893 г/мл= 6,33 мл Ответ:6,33 мл
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