В каком объеме этилового спирта нужно растворить 20 г воды, чтоб получить 20% раство?? (изменением объема при растворении пренебречь)?

Химия

В каком объеме этилового спирта нужно растворить 20 г воды, чтоб получить 20% раство?? (изменением объема при растворении пренебречь)?

Автор: Гость