ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Вещество формула которого K2SO3, NaY, (NH3)2S, Na3PO4,NaBч,FeCO3 является с??лью: а) сильное основание и сильная кислота б) сильное основание и слабая кислота в) слабое основание и сильная кислота г) с...
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Вещество формула которого K2SO3, NaY, (NH3)2S, Na3PO4,NaBч,FeCO3 является с??лью: а) сильное основание и сильная кислота б) сильное основание и слабая кислота в) слабое основание и сильная кислота г) слабое основание и слабая кислота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K2SO3 сильное основание и слабая кислота (NH3)2S слабое основание и слабая кислота Na3PO4 сильное основание и слабая кислота NaBr сильное основание и слабая кислота FeCO3 слабое основание и слабая кислота
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