ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Вещество формула которого K2SO3, NaY, (NH3)2S, Na3PO4,NaBч,FeCO3 является с??лью: а) сильное основание и сильная кислота б) сильное основание и слабая кислота в) слабое основание и сильная кислота г) с...

Химия

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Вещество формула которого K2SO3, NaY, (NH3)2S, Na3PO4,NaBч,FeCO3 является с??лью: а) сильное основание и сильная кислота б) сильное основание и слабая кислота в) слабое основание и сильная кислота г) слабое основание и слабая кислота

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