1) Точка М делит отрезок АВ на две части, одна из которой в 3 раза больше другой. Найдите длину меньшей части, если длина отрезка АВ равна 48 см.
Геометрия
1) Точка М делит отрезок АВ на две части, одна из которой в 3 раза больше другой. Найдите длину меньшей части, если длина отрезка АВ равна 48 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть меньшая часть равна х см. Тогда х+3х=48 4х=48 х=12 Ответ:12
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