1) Точка М делит отрезок АВ на две части, одна из которой в 3 раза больше другой. Найдите длину меньшей части, если длина отрезка АВ равна 48 см.

Геометрия

1) Точка М делит отрезок АВ на две части, одна из которой в 3 раза больше другой. Найдите длину меньшей части, если длина отрезка АВ равна 48 см.

Автор: Гость