(1 целая 3/4:1,125-1,75:2/3)*1 целую 5/7=? Решите пожалуйста. Умоляю. В первом действии получит??я 1 целая 5/9

Математика
(1 целая 3/4:1,125-1,75:2/3)*1 целую 5/7=? Решите пожалуйста. Умоляю. В первом действии получит??я 1 целая 5/9
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1 3/4:1,125-1,75:2/3)*1 5/7= 1,125=1 1/8; 1,75=1 3/4 1)1 3/4:1 1/8=7/4:9/8=7/4*8/9=14/9=1 5/9 2)1 3/4:2/3=7/4:2/3=7/4*3/2=21/8=2 5/8 3)1 5/9-2 5/8=14/9-21/8=112/72-189/72=-77/72=-1 5/72 4)-1 5/72*1 5/7=-77/72*12/7=-11/6=-1 5/6
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