Велосипедист ехал 2 часа По проселочной дороге один час по саше всего он приехал 28 километров с какой скоростью велосипедист ехал По проселочной дороге из какой посуды если известно что его скорость была на 4 километров час бо...
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Велосипедист ехал 2 часа По проселочной дороге один час по саше всего он приехал 28 километров с какой скоростью велосипедист ехал По проселочной дороге из какой посуды если известно что его скорость была на 4 километров час больше чем скорость после выставочной дороги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть x - скорость по проселочной дорогетогда x+4 скорость по шосссеx*2+(x+4)*1=28 км2x+x+4=283x=24x=8 км/ч по проселочной дороге12 км/ч по шоссе
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