Велосипедист ехал 2 часа По проселочной дороге один час по саше всего он приехал 28 километров с какой скоростью велосипедист ехал По проселочной дороге из какой посуды если известно что его скорость была на 4 километров час бо...

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Велосипедист ехал 2 часа По проселочной дороге один час по саше всего он приехал 28 километров с какой скоростью велосипедист ехал По проселочной дороге из какой посуды если известно что его скорость была на 4 километров час больше чем скорость после выставочной дороги

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