Задача на правило рычага.При равновесии рычага на егобольшее плечо,равное 60 см. действует сила 40 H,на меньшее 120H.Определите меньшее плечо

Физика
Задача на правило рычага.При равновесии рычага на егобольшее плечо,равное 60 см. действует сила 40 H,на меньшее 120H.Определите меньшее плечо
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F1×l1=F2×l2 l2=F1×l1/F2=40×60÷120=20 см
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