Какие из точек А(1;9), В(-3;3), С(-2;0), D (2;6), Е (-3;-3) принадлежат графику функции у= 3 x +6? КТО РЕШИТ ДАМ 15 БАЛЛОВ А ЕСЛИ ЗА ЛУЧШИЙ ТО 23 БАЛЛОВ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО!!!!!

Математика

Какие из точек А(1;9), В(-3;3), С(-2;0), D (2;6), Е (-3;-3) принадлежат графику функции у= 3 x +6? КТО РЕШИТ ДАМ 15 БАЛЛОВ А ЕСЛИ ЗА ЛУЧШИЙ ТО 23 БАЛЛОВ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО!!!!!

Автор: Гость