Какие из точек А(1;9), В(-3;3), С(-2;0), D (2;6), Е (-3;-3) принадлежат графику функции у= 3 x +6? КТО РЕШИТ ДАМ 15 БАЛЛОВ А ЕСЛИ ЗА ЛУЧШИЙ ТО 23 БАЛЛОВ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО!!!!!
Математика
Какие из точек А(1;9), В(-3;3), С(-2;0), D (2;6), Е (-3;-3) принадлежат графику функции у= 3 x +6? КТО РЕШИТ ДАМ 15 БАЛЛОВ А ЕСЛИ ЗА ЛУЧШИЙ ТО 23 БАЛЛОВ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точка А. точка С. точка Е.
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