1 целая две пятых минус одна четвертая. как это отнять?

Алгебра
1 целая две пятых минус одна четвертая. как это отнять?
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