1)twelve+eleven= 2)five point six+one point seven=
Английский язык
1)twelve+eleven= 2)five point six+one point seven=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будет 31 thete one а второе незнаю просто я нкзна что такое point
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