1. Укажите слово, в котором ударение падает на последний слог: 1)крапива 2)хозяева 3)свекла 4)баловать 2. Укажите строчку, в которой во всех словах безударная проверяемая гласная в корне: 1)ос...нь, д...ждевой, др...весина 2)за...

Русский язык

1. Укажите слово, в котором ударение падает на последний слог: 1)крапива 2)хозяева 3)свекла 4)баловать 2. Укажите строчку, в которой во всех словах безударная проверяемая гласная в корне: 1)ос...нь, д...ждевой, др...весина 2)затв...рдеть, к...рова, с...рдечный 3)распл...скать, к...ртофель, п...сатель 4)к...мыш, з...лотой, посп...вать 3. Укажите предложение с ошибкой при постановке знаков препинания: 1)Дни приходили и уходили бесследно. 2) Из окон виден холм, кроны дубов, и отцовская ель 3)В нашей стране берегут леса вокруг больших городов и справедливо называют их lt;легкими городаgt;. 4)Я проснулся рано и полчаса лежал тихо, комната наполнялась светом. 4. Укажите предложение, в котором при однородных членах есть обобщающее слово (знаки препинания не расставлены): 1)Гром перекатывается грохочет ворчит рокочет встряхивает землю. 2)Простые вещи доставляют наслаждение кружка молока белый хлеб. 3)Он улыбался приветливо и всякий раз поправлял при этом старый ремень на шинели. 4)Осенний свежестью листвою и плодами благоухает сад.

Автор: Гость