Помогите решить иррациональные уравнения 8 класс
Математика
Помогите решить иррациональные уравнения 8 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+1+!x+1=6 ,! -корень x-5+!x+1=0 !x+1=5-x (5-x)(5-x)=x+1 25-10x+x*x-x-1=0 24-11x+x*x=0 D=121-96=25 x(первое)=(11+5)/2=8 x(второе)=(11-5)/2=3 получилось два ответа
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