С1. Какие три экономические функции государства в рыночной экономике названы в те??сте? С2. Автор перечисляет социально-экономические явления жизни общества, находящиеся в прямой зависимости от активной роли государства в их р...

Экономика

С1. Какие три экономические функции государства в рыночной экономике названы в те??сте? С2. Автор перечисляет социально-экономические явления жизни общества, находящиеся в прямой зависимости от активной роли государства в их регулировании. Назовите любые три из них и одно проиллюстрируйте примером. С3. Автор документа подчеркивает роль государства в сохранении и развитии конкуренции. Опираясь на текст и знания обществоведческого курса, приведите три подтверждения значения конкуренции для рыночной экономики. С4. Высказываются разные точки зрения по вопросу взаимосвязи рыночной экономики и демократии. Какую позицию занимает автор? Назовите приведенные им два аргумента и поясните любой из них с помощью примера. ДОКУМЕНТ Государство в условиях рыночной экономики Всех агентов экономики объединяет единое рыночное пространство страны, где одинаковые для всех правила игры отслеживают и поддерживают особые государственные институты… Сам по себе рынок не в состоянии поддерживать конкуренцию. Поддержание и стимулирование конкуренции в экономической сфере – функция государства. Борясь с монополией, поддерживая конкуренцию, государство находится и в рамках рыночной модели, и вне ее, гарантируя стабильность рыночной системы в целом. Поддержка стабильности играет не меньшую роль, чем защита конкуренции. От выверенной, активной роли соответствующих государственных институтов зависят и благоприятный социальный климат в стране, и устойчивость финансовой системы, и … расширение производства общественных благ – особенно в сфере услуг, образования, науки, здравоохранения, культуры, – создание правового поля в предпринимательской сфере.… Поэтому даже в теоретической рыночной модели государству принадлежит важнейшая роль – сохранение самой рыночной системы путем выражения общих, или общественных интересов. Ни один частный бизнес, каких бы гигантских размеров он ни достиг, по своей природе не может игнорировать свои собственные интересы и взваливать на себя интересы всего общества. Однако с подобными обязанностями государство может справиться только в случае, если оно является частью демократического общества. В таком обществе наряду с рыночным механизмом налажен демократический механизм контроля избирателей над государственным аппаратом, а судебная система обеспечивает правовую защиту всем гражданам в соответствии с законом.

Автор: Гость