СРОЧНО!!! Заполните пропуски. Шесть девятых длины 36 см составляют ... см.. Сколько же? если одна клетка.

Математика

СРОЧНО!!! Заполните пропуски. Шесть девятых длины 36 см составляют ... см.. Сколько же? если одна клетка.

Автор: Гость