Для пошива костюмов к праздничному концерту пригласили 18 швей. Они должны были вы??олнить заказ за 15 дней. Через 5 дней 6 швей перевели на другую работу. Сколько времени понадобится остальным швеям для выполнения заказа, если...

Математика

Для пошива костюмов к праздничному концерту пригласили 18 швей. Они должны были вы??олнить заказ за 15 дней. Через 5 дней 6 швей перевели на другую работу. Сколько времени понадобится остальным швеям для выполнения заказа, если производительность труда у всех швей одинаковая?

Автор: Гость