Для пошива костюмов к праздничному концерту пригласили 18 швей. Они должны были вы??олнить заказ за 15 дней. Через 5 дней 6 швей перевели на другую работу. Сколько времени понадобится остальным швеям для выполнения заказа, если...
Математика
Для пошива костюмов к праздничному концерту пригласили 18 швей. Они должны были вы??олнить заказ за 15 дней. Через 5 дней 6 швей перевели на другую работу. Сколько времени понадобится остальным швеям для выполнения заказа, если производительность труда у всех швей одинаковая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Обозначим весь объём работы за 1(единицу), тогда производительность одной швеи составит: 1 : 15*18=1/270 За 5 дней швеи выполнят: 1/270*(5*18)=90/270=1/3 (части работы) Оставшийся объём работы составит: 1 - 1/3=2/3 (части работы) Переведя 6 швей на другую работу, их численность составила: 18-6=12 (швей) 12 швей за 1 день выполнят выполнят: 1/270*12=12/270=2/45 (части работы) Для выполнения заказа оставшимся швеям понадобится: 2/3 : 2/45=2*45/3*2=45/3=15(дней) Ответ: Оставшимся швеям для выполнения заказа понадобится 15 дней
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