Найдите значение выражения 1,82:1,4*0,8 Спасибо
Математика
Найдите значение выражения 1,82:1,4*0,8 Спасибо
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Гость:
Решение данного выражения на прикрепленном фото. Удачи! :) Теперь всё правильно 100%.
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