Какие из стран северной Европы имею границу с Россией? где проходит эта граница?
География
Какие из стран северной Европы имею границу с Россией? где проходит эта граница?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Финляндия. В 1947г. Парижским договором была определена линия границы. Она проходит от Финского залива до пересечения российско-норвежской границей Мурманская область.Протяженность границы 1,3 тыс.км.
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