Какие основные факторы определяют возникновение аварии на взрывопожароопасном объекте?

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Какие основные факторы определяют возникновение аварии на взрывопожароопасном объекте?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основным фактором возникновения аварии на взрывопожароопасном объекте является нарушение техники безопасности. А также устаревшее, выработавшее свой ресурс оборудование.
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