Исследуйте на монотонность функцию: y= -2x² Если можно-поподробнее, пожалуйста.
Алгебра
Исследуйте на монотонность функцию: y= -2x² Если можно-поподробнее, пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Монотонность - это промежутки возрастания и убывания функции. График данной функции парабола, с вершиной в начале координат. Значит, ф-ция возрастает на (-бесконечность; 0] и убывает на [0, +бесконечность)
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