У какого суще-ного в окончании Т.п. ед.ч. следует писать О??? 1)грач 2)товарищ 3)обруч Напишите!!!!!!!!!!!
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У какого суще-ного в окончании Т.п. ед.ч. следует писать О??? 1)грач 2)товарищ 3)обруч Напишите!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ 1)грачом
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